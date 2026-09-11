Non si placa l'emergenza incendi in Sardegna. Dopo due giornate particolarmente impegnative sul fronte roghi e mentre proseguono le operazioni a La Maddalena, il Corpo Forestale è impegnato oggi, venerdì 11 settembre 2026, su due nuovi incendi scoppiati quasi contemporaneamente nel territorio dell'Oristanese.

Il primo è divampato nel comune di Tinnura, in località Nuraghe Trobias. Per supportare le squadre impegnate nelle operazioni a terra è entrato in azione l'elicottero della flotta regionale decollato dalla base di Bosa.

Un secondo fronte si è sviluppato poco distante, nel territorio di Sagama, in località Nuraghe Funtanedda. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento di un mezzo aereo: sul posto sta operando l'elicottero proveniente dalla base di Fenosu.

Due interventi distinti che si aggiungono dunque alla complessa giornata sul fronte degli incendi nell'Isola. A La Maddalena, intanto, il Corpo Forestale è al lavoro dall'alba per la bonifica dell'incendio di Santa Maria, tornato ad alimentarsi dopo la notte e per il quale è stato richiesto nuovamente il concorso aereo con due Canadair di stanza all'aeroporto di Olbia.

Prosegue il lavoro delle squadre per contenere i nuovi fronti e mettere in sicurezza le aree interessate.