Avrebbe ucciso la moglie 81enne, sua coetanea, e subito dopo avrebbe chiamato i Carabinieri per confessare l'accaduto. Un pomeriggio tragico quello di oggi, venerdì 11 settembre 2026, in via Boeazio a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. L'uomo è stato fermato dai militari, intervenuti nell'abitazione dopo la segnalazione.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, alcuni parenti dei due coniugi sarebbero stati presenti durante il delitto. Nel pomeriggio, l'81enne avrebbe contattato il numero di emergenza 112, "Ho ucciso mia moglie", avrebbe detto.

Sul posto, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e del Comando provinciale di Cagliari, e il servizio sanitario 118. Purtroppo, i sanitari presenti hanno potuto solamente constatare il decesso della donna.

L'uomo di 81 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine e si trova ora sotto custodia in caserma. Il giudice di turno, Enrico Lussu, insieme al medico legale, si sono recati sul posto per le dovute indagini.