Un centauro di 22 anni è stato multato con 102 euro non per eccesso di velocità, ma per eccesso di blasfemia.

L'accaduto, come riporta Tg Com 24, al Lido di Venezia dove il giovane, dopo aver evitato per un soffio un pedone distratto, si sarebbe fatto scappare una bestemmia che gli agenti della Polizia locale presenti sul posto non hanno perdonato.

La curiosa vicenda, riportata dalla Tribuna di Treviso e da Tg Com 24, è diventata virale sui social network, attraverso la pagina Facebook "Venezia non è Disneyland",

Quando il 22enne è stato fermato per un controllo dei documenti, risultati tutti in ordine, gli agenti avrebbero deciso di multare il 22enne contestandogli l'articolo 724 del codice penale che cita testualmente: "La persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato".