Per la giornata di domani, sabato 12 settembre 2026, il pericolo di incendio nella zona di Cagliari resterà di livello “Medio” secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale, con una pericolosità classificata con il colore “Giallo”.

In questa situazione, le condizioni sono tali che, in caso di innesco, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento delle forze ordinarie di terra, eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei della Regione.

L’allerta arriva mentre in diverse zone della Sardegna resta alta l’attenzione sul fronte degli incendi.

A La Maddalena, sull’isola di Santa Maria, in località C. Bertolioni, il vasto rogo divampato ieri ha fatto registrare oggi una nuova riaccensione, rendendo necessario un ulteriore intervento dei mezzi aerei. Dalle prime ore del mattino il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di bonifica, con il supporto di un Super Puma, due elicotteri leggeri e, successivamente, due Canadair di stanza all’aeroporto di Olbia.

La zona, particolarmente impervia e caratterizzata da una fitta vegetazione mediterranea, continua a essere monitorata.

Nella giornata di oggi anche l’Oristanese è stato interessato da due incendi, aggiungendo ulteriori fronti di attenzione in un territorio che, come il resto dell’Isola, continua a essere esposto al rischio di propagazione delle fiamme.