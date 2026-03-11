Una mattinata dedicata all’educazione civica ha visto protagonisti gli 82 alunni delle classi quinte di una scuola primaria di Guspini. Accompagnati da dodici insegnanti e dalla dirigente scolastica, i bambini hanno accolto con entusiasmo i militari dell’Arma dei Carabinieri per un incontro volto a promuovere la “cultura della legalità”. All’evento hanno partecipato il Comandante della Compagnia Carabinieri di Villacidro e il Comandante della locale Stazione, supportati dal personale territoriale e da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile.

In un dialogo coinvolgente, i militari hanno illustrato ai giovani studenti i valori fondamentali che guidano il loro servizio quotidiano, affrontando temi di grande rilevanza sociale. Tra gli argomenti trattati, la spiegazione del funzionamento dell’Arma, l’importanza dell’ascolto e della vicinanza al cittadino, e la particolare attenzione riservata ai più piccoli.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata a una dimostrazione pratica che ha catturato la curiosità dei bambini. Gli alunni hanno potuto osservare da vicino le auto di servizio e i diversi equipaggiamenti in dotazione. Momento clou dell’incontro è stato quando i bambini hanno provato le comunicazioni radio, interagendo in diretta con la Centrale Operativa e scoprendo in maniera interattiva i compiti e le capacità dell’Arma dei Carabinieri.

La mattinata si è conclusa tra sorrisi e gioia con una foto di gruppo che ha immortalato le scolaresche insieme ai militari intervenuti. La dirigente scolastica e il corpo docente hanno espresso profonda gratitudine per l’iniziativa, ormai un tradizionale appuntamento annuale che conferma il valore educativo di questi momenti di incontro.

L’evento rientra nel più ampio concetto di sicurezza partecipata promosso dall’Arma dei Carabinieri, che affianca alle operazioni di tutela e prevenzione una costante attività di rassicurazione sociale e dialogo con le scuole. La vicinanza alle nuove generazioni, sottolineano i militari, rappresenta uno strumento fondamentale per coltivare il seme della legalità e costruire una comunità più consapevole e solida per il futuro.