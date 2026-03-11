Uno dei quattro uomini fermati ieri dai carabinieri di Alghero avrebbe confessato di essere l’autore delle rapine che negli ultimi due mesi hanno colpito diversi negozi della cittadina catalana. I colpi erano stati messi a segno indossando maschere simili a quelle dei personaggi della serie tv "La Casa di carta".

Si tratterebbe di un 24enne algherese, che avrebbe dichiarato di aver agito da solo, assumendosi tutte le responsabilità. Difeso dall’avvocato Danilo Mattana, il giovane è stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Bancali, in attesa della convalida del provvedimento.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Alghero, guidati dal capitano Michele Marruso, sono ancora in corso. Con la confessione, se confermata dai riscontri degli inquirenti, potrebbe cadere l’ipotesi che le rapine siano state compiute da una banda organizzata.

Negli ultimi due mesi erano stati presi di mira il supermercato Conad di via Berlinguer, la Coop di via Asfodelo, la farmacia di via Manzoni, la rivendita Trony a Galboneddu e la tabaccheria La Pergola, dove però il rapinatore era stato cacciato dal titolare.

Ulteriori sviluppi sulla vicenda potrebbero arrivare nelle prossime ore.