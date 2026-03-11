Paura nella notte per una famiglia di Sestu: intorno alle 3, un incendio di origine accidentale è scoppiato all’interno di un’abitazione, riempiendo rapidamente la casa di fumo.

Al momento del rogo, all’interno si trovavano madre e figlio, che avrebbero riportato lievi intossicazioni. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Madre e figlio sono stati trasportati al Policlinico di Monserrato per accertamenti. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’immobile. Fortunatamente, i danni alla struttura non risultano gravi.