Un'altra possibile tegola in casa Cagliari. Per Riyad Idrissi la stagione potrebbe essere terminata anzitempo per una sospetta rottura del crociato. Le fa sapere il Corriere dello Sport: "Un altro infortunio gravissimo, in una stagione che non potrà essere dimenticata per l’impressionante sequela di guai - si legge -. Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Riyad Idrissi, infortunatosi nove minuti dopo aver sostituito Rodriguez al 33’ del secondo tempo della gara col Como".

"Il 20enne terzino dovrà sottoporsi a un intervento di ricostruzione con uno stop di almeno sei mesi - scrive il Corriere -. Dopo Belotti e Felici è il terzo rossoblù che subisce lo stesso infortunio. Un evento a dir poco unico. Idrissi si è fermato dopo una volata sulla sinistra e una brusca frenata a fondo campo. Inizialmente sembrava una lieve distorsione, al punto che il giocatore, mentre veniva soccorso dallo staff medico, faceva segno alla panchina di voler rientrare".

"Pisacane ha proceduto alla sostituzione con Pavoletti e Idrissi ha abbandonato il campo sconsolato. Ieri, la situazione è apparsa seria e il giocatore è volato a Roma, a Villa Stuart, dove lo staff del professor Mariani (assente perché all’estero) ha fatto la diagnosi", conclude il quotidiano sportivo. Ancora nessun comunicato ufficiale da parte della società, da cui si attendono notizie nelle prossime ore.