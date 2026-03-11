Una donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con decine di coltellate nella sua abitazione di via Lombardia, a Messina. Per il delitto è stato fermato l’ex compagno della vittima, Santino Bonfiglio, 67 anni, che avrebbe confessato l’omicidio agli investigatori.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe recato martedì sera a casa della donna con il pretesto di parlarle. Durante l’incontro sarebbe scoppiata una lite, culminata con l’aggressione mortale. Bonfiglio, fino a circa un mese fa, si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per precedenti reati contro la persona.

A dare l’allarme è stata la figlia della vittima, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre. La donna si è recata nell’abitazione dove ha fatto la tragica scoperta. Gli investigatori della Squadra Mobile e della polizia scientifica avrebbero recuperato l'arma, un coltello, vicino a un cassonetto non lontano dall'abitazione della vittima.

Dopo l'interrogatorio fino a notte fonda, Bonfiglio è stato trasferito al carcere di Gazzi.