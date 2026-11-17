L'Italia flagellata da una nuova ondata di maltempo, caratterizzata da piogge diffuse, nevicate sulle montagne e forti raffiche di vento. A fare il punto sulla situazione meteorologica è Lorenzo Tedici, responsabile media e meteorologo de iLMeteo.it, che conferma il quadro di instabilità destinato a interessare diverse regioni anche nei prossimi giorni.

"Oggi, martedì 17 novembre 2026, - afferma - il tempo sarà instabile su Liguria di Levante, Alta Toscana e Valle d'Aosta, in estensione a Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio. Altrove nuvolosità variabile".

Le precipitazioni interesseranno anche le vette degli Appennini, mentre sulle Alpi occidentali sono attese nevicate abbondanti oltre i 1.800-2.000 metri di quota. A rendere più difficile il quadro meteorologico sarà anche il Libeccio, con raffiche di burrasca comprese tra 60 e 75 chilometri orari lungo i crinali e sulle coste maggiormente esposte. I mari saranno molto mossi.

La situazione non migliorerà nella giornata di domani, mercoledì 18 novembre. Le precipitazioni coinvolgeranno soprattutto Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Fenomeni più sparsi sono previsti anche sul Friuli-Venezia Giulia, nei fondovalle alpini occidentali e lungo la dorsale appenninica.

In Valle d'Aosta tornerà la neve sopra i 1.800 metri. Nel frattempo il Libeccio è destinato a rinforzare ulteriormente, rendendo agitati il Mar Ligure, il Mare di Corsica e il Mar Tirreno.

La fase più intensa del peggioramento potrebbe arrivare giovedì 19, quando una nuova perturbazione attraverserà la Penisola portando precipitazioni persistenti su Liguria di Levante, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Calabria tirrenica.

Le nevicate continueranno a interessare la Valle d'Aosta, mentre deboli fiocchi sono attesi anche sugli Appennini centrali oltre i 2.000 metri. Il Libeccio continuerà a soffiare sostenuto, accompagnando il passaggio della perturbazione.

Per un primo parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche sarà necessario attendere venerdì, quando la fase perturbata dovrebbe gradualmente attenuarsi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, martedì 17 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata, copertura in aumento dal pomeriggio sino a nuvoloso o molto nuvoloso in serata con deboli precipitazioni isolate sulle zone settentrionali e centrali.

Temperature: in leggero aumento in entrambi i valori.

Venti: moderati da Sud-Ovest con locali rinforzi sino a forti sulle cime dei principali rilievi e sulle coste, specie dal pomeriggio.

Mari: generalmente molto mossi.

Previsioni per la giornata di mercoledì 18 novembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse e cumulati fino a localmente moderati sulle zone centrali; attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Venti: moderati da Ovest Sud-Ovest con locali rinforzi sino a forti sulle cime dei principali rilievi e sulle coste, in attenuazione serale sulle zone occidentali.

Mari: generalmente molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso con copertura fino a molto nuvoloso nella giornata di giovedì. Inoltre saranno possibili precipitazioni da isolate a sparse, con cumulati fino a localmente moderati giovedì, in attenuazione nella giornata di venerdì. Le temperature saranno in generale diminuzione, con le minime di giovedì in sensibile calo durante la serata. I venti soffieranno generalmente moderati dai quadranti occidentali, con locali rinforzi fino a forti, in particolare nella giornata di giovedì. I mari saranno prevalentemente molto mossi.