Un centro per il rimpatrio dei migranti in Ruanda, con l'obiettivo di renderlo operativo dal 2027. È il progetto annunciato da cinque Paesi dell'Unione europea, Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Grecia, che intendono trasferire in una struttura situata in Ruanda le persone la cui domanda di asilo è stata respinta con decisione definitiva nell'Ue e che non possono essere rimpatriate nel Paese d'origine.

L'iniziativa ha già suscitato la dura critica del premier socialista spagnolo Pedro Sánchez, che ha definito il piano privo di prospettive e di umanità: "Non ci vedo né futuro né umanità".

A presentare il progetto è stato il cancelliere austriaco Christian Stocker, che ha parlato, come riporta Sky Tg 24, di un "cambiamento di paradigma davvero storico nella politica migratoria". L'intesa, illustrata ieri, lunedì 16 novembre 2026, a margine della Conferenza sulla migrazione di Vienna, punta a perseguire tre obiettivi: trasferire nei centri i richiedenti asilo con domanda definitivamente respinta, contrastare il traffico di esseri umani e alleggerire la pressione sui sistemi di accoglienza europei.

"Se, infatti, le persone prive del diritto di soggiorno nell'Unione Europea non possono essere allontanate, l'intero nostro sistema di asilo viene svuotato di senso; una situazione che non possiamo e non vogliamo tollerare", ha dichiarato Stocker, come riporta il quotidiano online.

Il cancelliere ha inoltre ribadito che, quando il rimpatrio nel Paese d'origine non è possibile, le persone prive del diritto di soggiorno potranno essere trasferite in uno Stato terzo, indicando proprio il Ruanda come possibile destinazione. "Come ho già ribadito più volte, dobbiamo essere padroni in casa nostra, un principio che vale tanto a livello nazionale quanto in Europa", ha concluso.