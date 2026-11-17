Nuove opportunità di lavoro nella Polizia di Stato per i giovani laureati. Sono stati pubblicati quattro bandi di concorso per il reclutamento di 1.000 allievi vice ispettori, con l'obiettivo di potenziare le competenze professionali dell'Amministrazione in quattro settori strategici: informatica, economia, lingue straniere e comunicazione istituzionale.

La novità principale riguarda la distribuzione dei posti: per la prima volta, infatti, le disponibilità saranno ripartite su base provinciale. I candidati potranno indicare, già al momento della presentazione della domanda, un ordine di preferenza tra le province disponibili. L'assegnazione della sede avverrà prima dell'inizio del corso di formazione, nel rispetto delle preferenze espresse.

I posti disponibili per ciascun settore

I quattro concorsi prevedono una suddivisione dei 1.000 posti in base alle diverse aree di specializzazione: 300 posti per il settore informatico, destinati a rafforzare le competenze tecnologiche e digitali della Polizia di Stato, sempre più necessarie per affrontare l'evoluzione dei sistemi informatici e delle nuove forme di criminalità legate alle comunicazioni digitali; 270 posti per il settore economico, rivolti a candidati con competenze specifiche in ambito amministrativo e contabile; 230 posti per il settore linguistico e umanistico, per potenziare le capacità operative e investigative in un contesto internazionale caratterizzato dalla mobilità delle persone e dalla dimensione transnazionale dei fenomeni criminali; 200 posti per il settore della comunicazione istituzionale, dedicati a figure con competenze avanzate nei processi comunicativi, nell'utilizzo dei media digitali e nella gestione delle relazioni pubbliche.

Requisiti per partecipare

I concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano compiuto 28 anni e siano in possesso di una laurea triennale appartenente alle classi di laurea previste per il rispettivo settore, come specificato nei singoli bandi.

I requisiti di accesso, le classi di laurea ammesse e tutte le indicazioni relative alla procedura di candidatura sono consultabili sul portale ufficiale della Polizia di Stato.

Le prove di selezione e il corso di formazione

Il percorso selettivo potrà prevedere un'eventuale prova preselettiva, seguita dalla verifica dell'efficienza fisica attraverso una prova di corsa. Sono inoltre previsti gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la valutazione dei titoli e una prova orale.

I candidati che supereranno tutte le fasi e risulteranno vincitori saranno ammessi a un corso di formazione retribuito della durata di un anno.

Le domande di partecipazione devono essere presentate attraverso il portale ufficiale dei concorsi della Polizia di Stato, disponibile all'indirizzo concorsionline.poliziadistato.it, dove sono pubblicati i quattro bandi con tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione.