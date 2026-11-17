A oggi, martedì 17 novembre 2026, non ci sono purtroppo novità sulle sorti di Tommaso Deriu, il giovane scomparso da Capoterra nella mattinata di domenica 15 novembre. Mentre proseguono le ricerche, cresce la preoccupazione per le sue condizioni, anche perché al momento dell'allontanamento non aveva con sé né telefono cellulare, né documenti o denaro.

Dopo l'appello lanciato ieri, lunedì 16 novembre, dai familiari, anche Penelope Sardegna ha diffuso una scheda dettagliata per favorire il ritrovamento del ragazzo e ampliare il più possibile la diffusione delle informazioni.

Secondo quanto riportato dall'associazione, Tommaso si sarebbe allontanato intorno alle ore 10 dalla propria abitazione, nella zona di via Matteotti, dove viveva da solo, nelle vicinanze della casa della nonna.

Come riconoscerlo e cosa fare in caso di avvistamento

Tommaso è alto circa 1 metro e 70, ha i capelli rasati e non presenta segni particolari. Indossa quasi sempre un cappellino. Al momento della scomparsa portava pantaloni jeans, un maglione marrone e un cappellino. La fotografia diffusa per le ricerche, precisa Penelope Sardegna, risale a due giorni prima della scomparsa.

L'associazione segnala inoltre che il giovane cammina e parla normalmente, ma potrebbe trovarsi in uno stato confusionale o di disorientamento. Non avendo denaro con sé, potrebbe anche chiedere soldi ai passanti. Per questo motivo viene sottolineata la necessità di prestare particolare attenzione a eventuali avvistamenti.

Chiunque dovesse riconoscerlo o avere informazioni utili è invitato ad avvertire immediatamente le forze dell'ordine e i soccorsi, contattando il 112. È possibile inoltre segnalare le informazioni a Penelope Sardegna, nella persona del presidente, l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, al numero 388 6311738, operativo 24 ore su 24, oppure a Penelope Italia, attraverso la segretaria nazionale Emanuela Zuccagnoli, al numero 345 5019051.

Le ricerche proseguono. Ogni segnalazione potrebbe rivelarsi importante per riportare Tommaso a casa.