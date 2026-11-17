Tre arresti in poche ore a Olbia, per furti ai danni degli esercizi commerciali, nell'ambito dell'ampia operazione dei Carabinieri sugli episodi che negli ultimi mesi hanno destato preoccupazione tra i commercianti della città.

Il primo intervento è scattato durante la notte, quando i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 36enne olbiese. L'uomo, dopo aver forzato una porta di emergenza di un esercizio commerciale in viale Aldo Moro, avrebbe sottratto diversi articoli di elettronica. I Carabinieri lo hanno bloccato all'esterno del negozio, ancora in possesso della merce.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di recuperare altri articoli riconducibili a un precedente furto, commesso lo scorso 8 novembre ai danni dello stesso esercizio commerciale. Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

Alle prime luci dell'alba è scattato invece un secondo intervento, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli olbiesi di 38 e 33 anni, entrambi già noti alle Forze dell'Ordine. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Tempio Pausania su richiesta della Procura della Repubblica, è arrivato al termine di un'articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Olbia Centro, con il supporto della Sezione Radiomobile.

Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi indiziari in relazione a due episodi delittuosi avvenuti tra agosto e settembre, ai danni di altrettanti esercizi pubblici cittadini. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per verificare un eventuale coinvolgimento dei due indagati in altri episodi analoghi registrati a Olbia.

Le attività investigative si sono svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Per il 36enne arrestato in flagranza sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre i due fratelli sono stati destinati alla Casa circondariale di Sassari-Bancali.

I Carabinieri proseguono gli approfondimenti per fare luce sugli altri furti e danneggiamenti che negli ultimi mesi hanno colpito gli esercizi commerciali della città.