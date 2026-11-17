Una tecnica che offre nuove opportunità terapeutiche ai pazienti affetti da epilessia farmacoresistente al Policlinico Duilio Casula di Monserrato. La Chirurgia Vascolare, diretta dal professor Roberto Sanfilippo, utilizza la stimolazione del nervo vago, che consente di ridurre la frequenza delle crisi epilettiche attraverso l'impianto di un dispositivo sottocutaneo.

I risultati ottenuti tra il 2023 e il 2026 sono significativi: nell'88% dei pazienti sottoposti all'impianto o alla sostituzione dello stimolatore, la frequenza delle crisi si è ridotta oppure è rimasta stabile. Un dato a cui si aggiunge un ulteriore elemento: nell'intero gruppo trattato non sono state registrate complicanze vascolari.

L'esperienza dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari è stata presentata al congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE), svoltosi a Riccione dal 12 al 14 ottobre. A illustrare il lavoro è stata la dottoressa Manuela Cherchi, chirurga vascolare dell'Aou di Cagliari, che ha approfondito il ruolo della Chirurgia Vascolare all'interno del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) dedicato a questi pazienti.

Il percorso coinvolge chirurghi vascolari, neurologi e anestesisti e accompagna il paziente in tutte le fasi del trattamento: dalla valutazione iniziale alla scelta della terapia, fino all'assistenza prima e dopo l'intervento.

La stimolazione del nervo vago, spiega la dottoressa Cherchi, "prevede l’impianto sottocutaneo di un piccolo generatore, generalmente nel torace, collegato al nervo vago nel collo attraverso un sottile elettrodo. Il dispositivo eroga impulsi elettrici programmabili per contribuire a ridurre la frequenza delle crisi epilettiche. L’indicazione al trattamento viene stabilita dal neurologo che, dopo l’intervento, attiva e regola la stimolazione sulla base di un programma personalizzato".

La tecnica è rivolta in particolare a chi soffre di epilessia farmacoresistente, una condizione che si verifica, come precisa la specialista, "quando le crisi persistono nonostante l’impiego appropriato di almeno due farmaci anticristi".

Per questi pazienti, la stimolazione del nervo vago rappresenta una delle possibili opzioni terapeutiche. L'esperienza del Policlinico Duilio Casula si distingue anche per l'organizzazione del percorso assistenziale. "È il primo percorso multidisciplinare nato in Sardegna per il trattamento della patologia, con piena autonomia anche nell’impianto del dispositivo. Il risultato è reso possibile dalla collaborazione tra la Chirurgia Vascolare, diretta dal professor Roberto Sanfilippo, e la Neurologia, diretta dalla professoressa Monica Puligheddu", sottolinea Cherchi.

La procedura chirurgica prevede il posizionamento del generatore e dell'elettrodo che raggiunge il nervo vago, un intervento che richiede particolare conoscenza dell'anatomia del collo e delle strutture vascolari circostanti.

"La Chirurgia Vascolare si occupa dell’impianto del dispositivo e, quando necessario, della sostituzione del generatore - conclude la specialista -. La conoscenza dell’anatomia del collo e l’esperienza nella chirurgia carotidea sono fondamentali per raggiungere il nervo vago, posizionare correttamente gli elettrodi e proteggere le strutture circostanti. La collaborazione tra specialisti consente inoltre di integrare questo trattamento nel percorso assistenziale del paziente anche nelle strutture prive di un’unità di Neurochirurgia dedicata".