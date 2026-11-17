Quattro milioni di euro per sostenere le imprese del comparto lapideo in Sardegna, alle prese con l'aumento dei costi dei carburanti. È stato pubblicato il bando regionale che disciplina la concessione di contributi a fondo perduto destinati al ristoro parziale delle maggiori spese sostenute dalle aziende del settore per l'acquisto di carburante.

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 4 milioni di euro. Le imprese interessate potranno presentare le domande dal 16 novembre al 1° dicembre 2026, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.

La misura, promossa dall'Assessorato regionale dell'Industria, dà attuazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026 e dalle direttive approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 55/61 del 4 novembre 2026.

"Con la pubblicazione del bando passiamo dalle risorse stanziate a un intervento concreto a sostegno delle imprese - dichiara l’assessore dell’Industria Emanuele Cani -. Sappiamo quanto l'aumento dei costi dei carburanti abbia inciso sui bilanci delle aziende del comparto lapideo, che per la natura delle proprie attività dipendono fortemente dall'utilizzo di mezzi e macchinari. Con questi 4 milioni di euro vogliamo contribuire ad alleggerire il peso dei maggiori costi sostenuti e sostenere la continuità produttiva delle imprese. È importante che le aziende interessate possano ora cogliere questa opportunità, presentando le domande nei tempi e secondo le modalità previste dal bando".

Il contributo sarà riconosciuto a fondo perduto nella misura massima del 70% del maggior costo ammissibile sostenuto per l'acquisto di carburanti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e la data di presentazione della domanda.

Per determinare l'importo riconoscibile, la spesa effettivamente sostenuta sarà confrontata con il costo teorico che l'impresa avrebbe affrontato acquistando gli stessi quantitativi di carburante, ma applicando i prezzi medi di riferimento del corrispondente periodo del 2025.

Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa è fissato in 300mila euro, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti "de minimi".

Chi può presentare domanda

Possono accedere alle agevolazioni le imprese singole iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio, con sede operativa in Sardegna e titolari di un'autorizzazione, concessione o altro titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività estrattiva nel territorio regionale.

È inoltre necessario essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando.

Scadenze e modalità di partecipazione

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 16 novembre 2026 alle ore 12 del 1° dicembre 2026, secondo le procedure indicate nell'avviso pubblico.

Il testo integrale del bando, il modulo per la presentazione della domanda e i relativi allegati sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Sardegna.