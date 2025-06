Sono temperature record quelle attese per il prossimo fine settimana: Firenze, Ferrara e Terni raggiungeranno i 40 gradi all'ombra, mentre a Milano e Roma si arriverà a 39.

"Le massime potrebbero superare i record storici registrati addirittura nella famosa ondata di calore del 2003 e faranno coppia con le notti tropicali, in cui cioè le temperature minime saranno superiori ai 20 gradi", afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it In sintesi, in Italia, avremo minime diffuse sui 25 gradi e massime di 40 sia al Sud sia al Centronord.

L'anticiclone che domina l’Italia, sottolinea Sanò, "ci accompagnerà per almeno 10 giorni, con un primo picco giovedì 26, un secondo picco ancora più estremo domenica 29 giugno e un probabile leggero calo delle temperature dopo mercoledì 2 luglio".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 25 giugno

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani sui settori interni .

Temperature: stazionarie o in lieve locale aumento sulle zone interne.

Venti: con locali rinforzi pomeridiani dai quadranti occidentali.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 26 giugno

Cielo generalmente sereno.

Temperature: in aumento.

Venti: a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature saranno stazionarie. I venti soffieranno deboli a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi.