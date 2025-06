Avrebbero rubato gioielli d'oro del valore di 100mila euro da una casa di Usini lo scorso 13 marzo e per questo due uomini sono stati arrestati con l'accusa di furto in abitazione in concorso dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari, insieme ai militari della Stazione Carabinieri di Usini.

Le misure cautelari sono state emesse dall'Ufficio GIP presso il Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura della Repubblica di Sassari che ha guidato le indagini condotte dai militari cominciate lo scorso marzo e terminate la scorsa settimana.

Attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri hanno ricostruito con precisione il percorso compiuto dagli uomini a bordo di una Fiat Panda noleggiata. Durante le indagini, è stata effettuata una perquisizione nella casa di uno degli arrestati, dove è stato trovato un orologio rubato durante il furto del 13 marzo e successivamente restituito al legittimo proprietario.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari al termine delle procedure di rito.