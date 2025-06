Da anni, un impianto per la distribuzione dell'energia elettrica a Sant'Antioco è diventato anche un'opera d'arte che celebra la Sardegna. In località di Is Loddis, lungo la SS 126, è stata inaugurata l'opera "Lighthouse" del collettivo artistico Truly Design. Questo gruppo di artisti, nato a Torino nel 2003 con una passione per il graphic design, l'illustrazione e la pittura, ha reso omaggio all'isola con una rappresentazione distorta della torre che incorpora elementi animali, storici e paesaggistici.

Attraversando il ponte romano verso lo Scoglio Mangiabarche, gli osservatori possono ammirare il fenicottero rosa delle saline e la lucertola del Toro, in un viaggio che esplora la natura e la cultura dell'isola. Questa iniziativa, come informa il sindaco di Sant'Anioco, Ignazio Locci, "non solo contribuisce alla valorizzazione del territorio, ma restituisce alla comunità e ai visitatori un simbolo tangibile della memoria collettiva".

La stretta collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Sant'Antioco e E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha portato alla realizzazione del progetto "Cabine d'Autore", che trasforma le cabine elettriche in vere e proprie opere d'arte, grazie alla creatività e all'originalità di scrittori e artisti di strada. Le centinaia di opere sparse per l'Italia costituiscono un museo a cielo aperto che colora la rete elettrica trasformandola in una rete artistica sempre più integrata nel tessuto urbano ed extraurbano.

“Sono passati diversi anni da quando ho incontrato per la prima volta l’artista Giorgio Casu proponendogli di mettere su un progetto di Street Art per la nostra città - commenta il Sindaco Ignazio Locci - E oggi sono felicissimo di vedere che quel progetto cammina a grandi falcate e che dalla prima opera di Giorgio ne sono seguite altre e altre ancora fino a quest’ultima realizzata nella cabina Enel di Santa Caterina. Ed è anche grazie alla collaborazione con E-Distribuzione se questo nostro programma di valorizzazione artistica può proseguire. Sono ormai tre le torrette che abbiamo arricchito con le espressioni di artisti di fama ed è nostro intendimento proseguire su questo solco”.

Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione sottolinea: “Siamo orgogliosi di continuare questa fruttuosa collaborazione con il Comune di sant’Antioco con cui si sono realizzate già varie belle opere, E-Distribuzione mette ancora il suo impegno al servizio del territorio e della qualità del servizio elettrico, e con il Progetto Cabine d’Autore le infrastrutture energetiche diventano anche delle vere e proprie tele per la Street Art, facendo convivere i valori di innovazione e rispetto per l’ambiente che da sempre caratterizzano la nostra società”.