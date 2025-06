Circa 8,8 chili di marijuana essiccata, nascosta in sacchi di juta in un deposito e altre dosi camuffate nella cucina, due bilancini di precisione, una bilancia industriale da 40 chilogrammi con tracce di droga, una dose di cocaina e un televisore rubato a Sanluri nel 2024. Un allevatore di 43 anni è stato arrestato stamattina dai Carabinieri in una zona rurale di Sanluri, dopo che è stato scoperto con una grande quantità di droga e merce rubata.

L'intervento fa parte di un'operazione più ampia contro il traffico di droga organizzata dalla Compagnia Carabinieri di Sanluri, in cui i militari delle Stazioni di Sanluri, Samatzai e Villanovafranca hanno collaborato con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Cagliari.

L'uomo è stato portato alla Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione. Le indagini sono in corso per individuare i fornitori di droga ed eventuali complici, come stabilito dall'Autorità Giudiziaria informata dalla Stazione Carabinieri di Sanluri.

Il televisore rubato è stato identificato dalla vittima del furto e sarà restituito presto.