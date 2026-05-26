Due incidenti mortali in poche ore sulle strade della Sardegna, vittime due motociclisti: le tragedie si sono consumate tra Siniscola e Orani, lasciando sgomento e dolore nelle comunità coinvolte.

La prima vittima è Francesco Quaranta, 33 anni, di Orosei, morto nella serata di ieri in località Capo Comino, nel territorio di Siniscola. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava a bordo della sua BMW 1000 RR quando, affrontando una curva, avrebbe perso il controllo della moto andando a schiantarsi contro un paletto del guardrail. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Molto conosciuto in paese, Francesco era figlio di un carabiniere in pensione e da anni viveva a Orosei, paese d’origine della madre. Lascia anche una sorella più giovane. La parrocchia di San Giacomo lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio: “È tragicamente e improvvisamente tornato alla Casa del Padre il nostro fratello Francesco Quaranta di 33 anni”.

La seconda tragedia si è verificata invece lungo la provinciale 39, in località Monte Nule, a Orani. A perdere la vita è stato un turista tedesco di 65 anni, uscito di strada mentre percorreva l’itinerario in moto insieme a un amico. A dare l’allarme è stato proprio il compagno di viaggio, preoccupato dopo averlo perso di vista. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato oltre la carreggiata, nascosto tra i cespugli, ormai privo di vita. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del fuoco, Polizia locale e Carabinieri.