Maxi sequestro di droga a Osilo, scoperto dalla polizia di Stato di Sassari. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri hanno arrestato un giovane residente a Osilo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato nella giornata dello scorso 20 maggio, al termine di una mirata attività info-investigativa che aveva fatto emergere sospetti su una presunta attività di spaccio svolta all’interno dell’abitazione del ragazzo.

Gli agenti hanno individuato il giovane insieme alla fidanzata nei pressi della casa e hanno quindi proceduto a un controllo, seguito da perquisizioni personali e domiciliari.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati circa 92 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri e risultati positivi al narcotest effettuato dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto circa 22 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e numerose buste sottovuoto con residui compatibili con sostanza cannabis.

Le verifiche hanno poi portato alla scoperta di una vera e propria serra artigianale indoor, completa di lampade, ventilatori e strumenti per il controllo di temperatura e umidità. All’interno dell’abitazione erano presenti anche alcuni germogli di cannabis coltivati in vasi.

La perquisizione è stata estesa a un secondo immobile nella disponibilità dell’indagato. Qui gli agenti hanno rinvenuto una pistola scacciacani, replica di una Beretta 92, priva del previsto tappo rosso, anch’essa sottoposta a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.