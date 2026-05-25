"Avanti con i lavori all'ospedale Businco di Cagliari: entra nel vivo la ricostruzione della nuova piastra operatoria antisismica. È in fase di completamento - spiega l'Arnas G. Brotzu - la realizzazione delle fondamenta e del solaio portante fuori terra della nuova struttura".

A maggio, i lavori si sono concentrati principalmente nelle operazioni sotterranee sia all'interno del bunker che una volta ospitava la radioterapia negli anni '60 e '70, sia nelle aree esterne soggette a demolizioni e scavi necessari per preparare le fondamenta laterali delle strutture in fase di costruzione.

Nei giorni a venire, è pianificata l'installazione di calcestruzzo armato per consolidare il pavimento su cui sorgerà il nuovo edificio centrale a tre piani. I pilastri, le travi e gli elementi prefabbricati, attualmente in produzione presso un'azienda specializzata nel Veneto, saranno assemblati a giugno in quattro fasi distinte, ciascuna della durata di sette giorni, al fine di rispettare i tempi stabiliti dal finanziamento PNRR.

In parallelo, attorno al nucleo centrale verranno eretti i corpi laterali e gli ascensori attraverso l'utilizzo di cemento armato versato in loco. Secondo il cronoprogramma del prossimo intervento finanziato con risorse regionali, entro dicembre 2026 dovrà essere completata l'installazione dei sistemi e delle attrezzature ad alta tecnologia nelle nuove sale operatorie.

Sono state affrontate sfide legate alla complessità delle strutture sotterranee e alla necessità di operare in condizioni di massima sicurezza, circostanze che hanno portato a un inevitabile prolungamento delle attività preliminari.