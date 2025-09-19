PHOTO
Ancora una giornata di duro lavoro per il Corpo forestale regionale, chiamato a fronteggiare tre incendi divampati in diverse zone dell’Isola.
Un primo rogo è scoppiato in agro di Pozzomaggiore, in località Badde Arozza. Sul posto opera un elicottero regionale decollato dalla base di Anela, con il coordinamento del D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) della pattuglia forestale di Bonorva.
Un secondo fronte di fuoco interessa il territorio di Oschiri, in località Punta Pedrosa. Qui è in azione un elicottero proveniente dalla base di Farcana, mentre a guidare le operazioni è il D.O.S. della pattuglia locale.
Infine, un terzo incendio è divampato nelle campagne di Suni, in località Bighizzi. In questo caso il supporto aereo arriva dall’elicottero decollato dalla base di Fenosu; il coordinamento a terra è affidato al D.O.S. della pattuglia di Bosa.
Il Corpo forestale fa sapere che ulteriori dettagli sugli interventi saranno resi noti con il comunicato ufficiale delle 18:30.