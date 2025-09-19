Uno step vitale, forse decisivo nella lotta alla malattia, quello che affronterà Achille Polonara in questa settimana. Il giocatore della Dinamo Sassari ha appena iniziato all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna il nuovo ciclo di chemio.

Fra cinque giorni, il 24 settembre, verrà invece sottoposto al trapianto del midollo osseo per combattere la leucemia mieloide da cui è affetto, dopo aver trovato una donatrice. Si tratta di una ragazza americana compatibile al 90%. "Sono stato fortunato: c'erano anche altri due potenziali donatori, tra cui un ragazzo tedesco, ma hanno scelto lei perché sono riusciti a contattarla subito", ha raccontato.

Di recente aveva lanciato l'appello, invitando tutti "a donare, c'è bisogno di tanti donatori che contribuendo possono salvare molte vite e far superare momenti brutti a tante persone".

Polonara, dal canto suo, si dice fiducioso per la nuova sfida fuori dal campo: "Sono tranquillo e ottimista. Voglio affrontare il momento con questo spirito". E sui social sta condividendo il suo percorso, aprendo le porte della vita privata ai propri fan: "Inizia oggi la chemio - scrive -. Last step... Grazie per i messaggi quotidiani. Vi voglio bene!".