Si trovava in Italia nell'ambito del programma Erasmus: quella che doveva essere un'esperienza indimenticabile si è trasformata per una studentessa spagnola in un drammatico epilogo. La giovane, nella notte, è stata infatti travolta e uccisa da un suv a Napoli.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la ragazza sarebbe stata investita da un Range Rover con al volante un 18enne. La studentessa, secondo quanto appreso, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Subito soccorsa, all'arrivo in ospedale non c'era più niente da fare.

Nel frattempo è stata sequestrata l'auto del neopatentato, a cui è stato ritirato il documento di guida ed effettuati tutti gli accertamenti tossicologici per capire se avesse fatto uso di sostanze stupefacenti o alcolici. Il 18enne è indagato per omicidio stradale.