Nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 settembre, la circolazione ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu sarà sospesa per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di eseguire una serie di interventi di manutenzione straordinaria dal valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

I lavori riguarderanno diversi punti della rete. Alla stazione di Cagliari sarà sostituito un gruppo di deviatoi per garantire affidabilità e regolarità al servizio. Contemporaneamente, nella zona di Santa Gilla, verranno avviate le opere necessarie per l’installazione di ponti di sostegno provvisori sui due binari, così da consentire i successivi interventi in sicurezza senza interrompere definitivamente il traffico ferroviario.

Nel tratto tra Cagliari e Decimomannu proseguiranno invece le attività legate all’elettrificazione della linea Cagliari-Oristano: in programma scavi, realizzazione di fondamenta e posa dei pali per l’impianto della trazione elettrica.

Durante i due giorni di cantiere, oltre 20 operai e tecnici di RFI e ditte appaltatrici saranno impegnati nelle lavorazioni. Per ridurre i disagi ai viaggiatori, Trenitalia ha predisposto un servizio sostitutivo con bus tra Cagliari e Decimomannu, programmato in coincidenza con i treni delle linee Decimomannu–Olbia/Sassari/Macomer/Oristano/San Gavino. Alcune corse saranno dirette, altre effettueranno tutte le fermate intermedie.

Inoltre, relativamente all’interruzione già in corso sulla tratta Decimomannu–Carbonia/Iglesias, limitatamente al 20 e 21 settembre, sarà attivato un servizio straordinario di autobus gestito da Arst, con collegamenti diretti da Carbonia e Iglesias a Cagliari, senza coincidenza con i treni della Decimomannu–Cagliari.