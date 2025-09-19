PHOTO
Persecuzioni, minacce e violenze sessuali: un incubo durato anni, quello denunciato da una donna di Siliqua, che ha portato all'arresto dell'ex marito.
L'uomo, infatti, al culmine di atteggiamenti molesti nel giugno del 2024 l'avrebbe anche violentata. Adesso per il 54enne, già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette e si trova ai domiciliari.
A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata dalla donna, che aveva raccontato ai carabinieri di essere vittima, da tre anni, delle persecuzioni. I carabinieri hanno così avviato le indagini, sfociate nell'arresto del 54enne.