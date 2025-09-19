Una probabile fuga di gas ha provocato un incendio in abitazione questa mattina a Monserrato, in via Rubicone, dove una donna di 83 anni è rimasta ustionata a un braccio.

L'allarme è scattato intorno alle 10, dopo che l'anziana avrebbe acceso il gas e da una bombola di Gpl sarebbe venuta fuori una fiammata che ha innescato un principio di incendio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno subito domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Insieme a loro i soccorritori del 118 che, hanno trasportato l'anziana al Pronto soccorso del Policlinico "Casula".