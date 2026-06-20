Altri due incendi hanno richiesto nel pomeriggio l'intervento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in altrettante aree della Sardegna, con il supporto dei mezzi aerei regionali impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Il primo rogo si è sviluppato nelle campagne del comune di Uras, in località Canale Acque Alte. Per fronteggiare l'emergenza è stato impiegato un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo forestale di Fenosu. Sul posto il coordinamento delle operazioni è stato affidato al Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione forestale di Marrubiu.

Un secondo incendio è scoppiato invece nel territorio di Guspini, in località Pauli Sirbanu. In questo caso il Corpo forestale è intervenuto con un dispositivo aereo più consistente, composto da due elicotteri provenienti dalle basi operative di Fenosu e Villasalto. Le attività di contrasto alle fiamme sono coordinate dal Dos della Stazione forestale di Guspini.

Le operazioni sono tuttora finalizzate al contenimento e allo spegnimento dei due fronti di fuoco. Al momento non sono state diffuse informazioni sull'estensione delle aree percorse dalle fiamme né sulle cause che hanno originato gli incendi.