Giornata impegnativa sul fronte degli incendi in Sardegna. Il Corpo Forestale è al lavoro nelle campagne di Bortigiadas e Bitti, con un importante dispiegamento di mezzi aerei a supporto delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento.

La situazione più complessa si registra nel territorio di Bortigiadas, in località “C.se La Fronti”, dove inizialmente è intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa del Limbara.

Con il passare delle ore e l’espandersi dell’incendio, è stato necessario potenziare progressivamente il dispositivo di spegnimento. Sul posto è stato inviato anche un elicottero Super Puma proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Alà dei Sardi.

I frequenti cambi di direzione del vento e la conseguente propagazione delle fiamme hanno poi reso necessario l’intervento di un Canadair.

La situazione ha richiesto un ulteriore rafforzamento delle operazioni: a causa del continuo espandersi dell’incendio è stato infatti richiesto anche l’intervento di un secondo Canadair proveniente dall’aeroporto di Olbia.

A coordinare le operazioni di spegnimento sul posto è il D.O.S., Direttore delle Operazioni di Spegnimento, della Stazione Forestale di Bortigiadas. Durante le attività viene utilizzata anche la termocamera a bordo dell’elicottero del Limbara.

Un altro incendio è in corso nel territorio comunale di Bitti, in località “M. Saraloi” (foto in alto). Anche in questo caso il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto dei mezzi aerei.

Sul rogo sono impegnati un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Farcana e un Super Puma proveniente dalla base di Fenosu.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio di Bitti sono coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Bitti.