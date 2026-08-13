Un 22enne di Olbia è stato arrestato dai finanzieri del Gruppo di Olbia, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è arrivata al termine di un’attività investigativa, svolta anche attraverso servizi di osservazione, che ha portato i militari a individuare uno stabile nella periferia cittadina ritenuto un “market dello spaccio”.

Durante la perquisizione domiciliare, eseguita anche con l’ausilio delle unità cinofile, sono stati sequestrati circa 200 grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana. Nelle pertinenze dell’abitazione sono state inoltre trovate numerose piante di cannabis già germogliate e in fase di piantumazione.

I finanzieri hanno recuperato anche materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini elettronici di precisione e strumenti da taglio. Nell’abitazione è stato trovato inoltre denaro contante nella disponibilità del giovane, che risulta disoccupato, insieme ad appunti manoscritti che, secondo gli investigatori, documenterebbero la gestione dell’attività illecita.

Gli elementi raccolti avrebbero delineato un quadro indiziario compatibile con un’attività di spaccio organizzata. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alcune migliaia di euro.

Al termine delle operazioni il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede di giudizio.