Un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato nella notte a Trani, durante una rissa tra due gruppi di giovani. Il ragazzo, ferito alla schiena, è stato soccorso e portato inizialmente al presidio territoriale di Trani, quindi trasferito all’ospedale di Bisceglie, dove è deceduto.

A far scattare l’intervento dei carabinieri sono stati i medici del Pronto soccorso di Trani, che hanno segnalato il ricovero del 18enne e la presenza sulla schiena di una ferita, verosimilmente provocata da un coltello.

Gli accertamenti dei militari hanno ricostruito il contesto in cui è avvenuto il ferimento: una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi contrapposti, uno composto da giovani di Trani e l’altro proveniente da Andria. Della seconda comitiva faceva parte la vittima.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica della rissa e del ferimento che ha portato alla morte del giovane.