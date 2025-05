Maltempo nelle prossime 48 ore: è in arrivo infatti un'intensa perturbazione atmosferica che colpirà soprattutto alcune regioni d'Italia. L'allerta è massima per rischio di forti piogge, venti e mareggiate in Sicilia e Calabria, e parzialmente coinvolgerà il Sud della Sardegna e le altre zone meridionali. Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, ha riassunto così le previsioni, confermando l'arrivo di un ciclone tunisino che si scontrerà con un fronte polacco.

"Nel corso delle prossime ore le piogge più intense sono previste sulla Sicilia, su cui cadranno fino e oltre i 100 mm. Dal pomeriggio altre piogge torrenziali colpiranno le medesime aree e anche il resto del Sud peninsulare mentre migliorerà in Sardegna". Nella seconda parte della giornata di oggi, verranno esaminati gli impatti della seconda perturbazione che causerà piogge intense, temporali e grandinate significative nel Nord-Est, per poi spostarsi verso Ovest. Per quanto riguarda venerdì, è attesa la convergenza dei due fronti perturbati con forti piogge al Sud e lungo il Medio Adriatico, accompagnate da raffiche di vento, mareggiate e fenomeni meteorologici estremi.

Il fine settimana vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con prevalenza di schiarite nonostante possano verificarsi ancora alcuni rovesci sparsi, specialmente nel pomeriggio e vicino ai rilievi del centro-nord. Tuttavia, all'inizio della prossima settimana sono attese nuove perturbazioni provenienti dall'Atlantico. "Piogge e rovesci - conclude Tedici - colpiranno l'Italia a carattere sparso almeno fino venerdì, specie il centronord".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 15 maggio

Cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli nel pomeriggio. Attenuazione dei fenomeni dalla serata.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mari: mossi, poco mossi sul settore settentrionale.

Previsioni per domani, venerdì 16 maggio

Cielo poco nuvoloso con aumento della copertura nuvolosa nelle ore centrali associata a precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente fino a moderati in prossimità dei rilievi dei settori centrali e orientali.

Temperature: minime senza variazioni significative, massime in aumento.

Venti: deboli variabili, brezze nelle ore centrali.

Mari: mossi con moto ondoso in aumento dalle ore centrali della giornata.

Previsioni per sabato 17 maggio

Cielo poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso sul settore meridionale con deboli precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, in mattinata e su quello orientale nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in leggero calo.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti occidentali dal pomeriggio.

Mari: generalmente mossi.