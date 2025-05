Minacciava la nonna 95enne, danneggiando i mobili di casa e rendendo tesa e pericolosa la convivenza, spesso dopo l'abuso di sostanze, tanto che l'anziana si era più volte rivolta ai Carabinieri a causa dell'aggressività del nipote.

L'uomo, un 52enne disoccupato e con precedenti penali, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato durante le prime ore del mattino di oggi, giovedì 15 maggio, dai Carabinieri della Stazione di Monserrato, supportati dall’Aliquota Radiomobile del NORM di Quartu Sant’Elena, che hanno messo in atto nei suoi confronti un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Cagliari.

Di fronte alle continue violazioni delle prescrizioni e al rischio di ulteriori atti violenti, l'Autorità Giudiziaria ha deciso infatti di revocare gli arresti domiciliari e disporre la custodia in carcere. I Carabinieri hanno trovato l'uomo a casa e, dopo le procedure di rito, lo hanno condotto presso la Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Questo intervento conferma l'impegno costante dell'Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini, intervenendo prontamente per proteggere le vittime di violenza domestica.