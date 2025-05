Un incendio è divampato nella notte in una cantina all'interno di una casa privata in via Copenaghen a Cagliari.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, arrivati sul posto con tre mezzi e nove operatori, tra cui un'autopompa, un'autobotte e un automezzo per il ricambio degli autoprotettori, per domare le fiamme.

Dopo aver circoscritto l'area, individuato e spento l'incendio, messo in sicurezza la struttura, i VVF hanno avviato le indagini per determinare le possibili cause del rogo, che si ipotizza sia stato provocato da un cortocircuito. Fortunatamente, non ci sono persone coinvolte nell'incidente.