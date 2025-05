Un arresto e tre denunce da parte dei Carabinieri di Villasor, con il supporto delle unità di Serrenti e Furtei, nell'ambito di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga, dopo un controllo in un locale pubblico nella serata di ieri, martedì 14 maggio.

I militari hanno perquisito un commesso ventenne di Decimomannu, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di cinquanta grammi di cocaina suddivisa in dosi. A causa della quantità e del modo in cui era confezionata, il giovane è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio e arrestato.

Altri avventori, inclusa una quarantaduenne senza dimora e una giovane, sono stati trovati con piccole quantità di marijuana e segnalati come consumatori. La quarantaduenne è stata anche denunciata per porto abusivo di un coltello a serramanico, così come un ventiduenne di Serramanna con un oggetto simile.

Le droghe sequestrate saranno analizzate dall'Agenzia delle Dogane e i coltelli restano sotto sequestro in attesa delle azioni legali. Le varie situazioni sono state comunicate alla Procura della Repubblica e alla Prefettura competente.

Questo intervento, parte di un piano di controlli intensificati sul territorio, conferma l'impegno costante dei Carabinieri nel contrastare lo spaccio di droga e garantire la sicurezza pubblica, agendo sia contro i fornitori che i consumatori che alimentano il mercato illegale.