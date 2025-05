Impianti di videosorveglianza non autorizzati, misure preventive in materia di sicurezza assenti, dipendenti non adeguatamente informati sui rischi, mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi e senza le misure preventive necessarie. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato il socio di un bar-caffetteria a Serramanna per varie violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dopo un'attenta ispezione condotta insieme ai militari della Stazione di Serramanna, sono emerse le varie mancanze ed è stata disposta la sospensione dell'attività, che rimarrà in vigore finché non saranno risolte tutte le irregolarità riscontrate.

Sono state inoltre comminate ammende per un importo totale di 4.516,38 euro e sanzioni amministrative per 2.500 euro. La Procura della Repubblica di Cagliari è stata informata sull'esito delle indagini, e l'indagato sarà chiamato a rispondere delle accuse formulate.

L'ispezione continua per garantire il ripristino completo degli standard di sicurezza a tutela dei lavoratori e dei clienti.