La Giunta, su iniziativa della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha dato il via libera alla delibera per la distribuzione dei finanziamenti statali destinati ai Comuni gravati dalle servitù militari, che come riferito dalla Regione stessa, ostacolerebbero in modo significativo lo sviluppo economico delle aree interessate.

La Sardegna riceverà il 56,02% del totale degli aiuti annuali stanziati dallo Stato per le Regioni, che ammontano a 1.523.508,16 euro per l'anno 2024. I Comuni beneficiari di tali finanziamenti sono suddivisi in quattro macroaree definite da una precedente deliberazione della Giunta nel 2007: La Maddalena, Poligono di Capo Frasca - Aeroporto di Decimomannu, Poligono di Salto di Quirra-Capo San Lorenzo e Poligono di Capo Teulada.

Ogni macroarea riceverà una parte del finanziamento in base al grado di impatto derivante dalle servitù militari presenti. Più precisamente, La Maddalena otterrà il 16% (corrispondente a 243.761,31 euro), il 25% andrà all’area del poligono di Capo Frasca-Aeroporto di Decimomannu (380.877,04 euro), il 40% sarà destinato al poligono di Salto di Quirra-Capo San Lorenzo (609.403,26 euro), mentre il rimanente 19% (289.466,55 euro) verrà assegnato all’area del poligono di Capo Teulada.

Considerando che all'interno delle macroaree vi sono più Comuni, è stata effettuata una successiva ripartizione dei fondi in base all'estensione territoriale coinvolta, all'impatto delle attività militari e alla situazione socioeconomica, includendo anche parametri demografici. Ad esempio, i Comuni di Arbus e Villasor riceveranno ciascuno il 40% dei finanziamenti destinati a Capo Frasca - Aeroporto Decimomannu (152.350,82 euro), mentre Decimomannu otterrà il restante 20% (76.175,40 euro). Per quanto riguarda Salto di Quirra - Capo San Lorenzo, il Comune di Villaputzu riceverà il 40% (243.761,30 euro), mentre Perdasdefogu, Villagrande Strisaili e Ulassai otterranno rispettivamente il 25% (152.350,82 euro), il 20% (121.880,65 euro) e il 15% (91.410,49 euro).

Infine, il contributo destinato all’area di Capo Teulada sarà diviso tra il Comune di Teulada (84%, pari a 243.151,90 euro) e quello di Sant'Anna Arresi (16%, cioè 46.314,65 euro). Secondo le disposizioni statali, i Comuni beneficiari dovranno utilizzare i finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche e per migliorare i servizi sociali offerti alla comunità.