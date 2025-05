È stato identificato dalla Polizia di Stato di Oristano come un punto d'incontro abituale per persone con precedenti penali o considerate pericolose, rappresentando una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza della comunità. Per questa motivazione, oggi, giovedì 15 maggio, è stato chiuso temporaneamente un bar della zona per un periodo di 15 giorni.

L'intervento è stato condotto dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, con il supporto della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Tale azione è stata intrapresa in ottemperanza al decreto emesso dal Questore di Oristano, che ha disposto la sospensione temporanea della licenza di esercizio del locale.

Questa operazione è stata il risultato di un costante monitoraggio del territorio da parte delle forze dell'ordine, unitamente ai risultati dell'operazione “Alto Impatto”, che ha portato all'identificazione di persone con precedenti penali all'interno del bar, e al sequestro di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. La chiusura temporanea del locale è stata ritenuta necessaria per prevenire situazioni potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza della cittadinanza.