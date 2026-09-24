Tragedia in provincia di Chieti, precisamente nel piccolo comune di Altino, dove un bimbo di appena 6 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 settembre 2026, dopo essere rimasto soffocato, secondo una prima ricostruzione, a causa di un boccone mentre stava facendo merenda. A riportare la notizia è Tgcom24.

L'allarme, come spiega il quotidiano online, è scattato intorno alle ore 18 quando il bambino avrebbe avuto difficoltà respiratorie dopo che un boccone gli sarebbe andato di traverso. I genitori hanno immediatamente tentato di liberargli le vie respiratorie e hanno contemporaneamente allertato i soccorsi.

Di fronte alla gravità della situazione, lo hanno poi accompagnato al Pronto soccorso dove il piccolo è stato preso in cura dai medici e dai sanitari, ma le sue condizioni erano purtroppo già disperate.

Sul posto sono intervenuti anche un'automedica e un elicottero dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato di prestare le cure necessarie e di organizzare il trasferimento del bambino in ospedale, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

I sanitari hanno infatti constatato che per il piccolo non c'era più nulla da fare. È deceduto poche ore dopo il malore.

La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio degli inquirenti.