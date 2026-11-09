Cinque ore di confronto serrato per serrare i ranghi a metà mandato, smaltire i malumori scaturiti dalla complicata trattativa sulle commissioni consiliari e delineare la rotta verso i prossimi appuntamenti elettorali: il Movimento 5 stelle sardo si è riunito ieri nella sede della presidenza della Regione, con la partecipazione della governatrice Alessandra Todde, del vicepresidente nazionale Ettore Licheri, dell'assessora Desiré Manca e dei consiglieri regionali pentastellati. Ma la riunione scatena già le polemiche per l'utilizzo della sede istituzionale per un vertice politico.

"È stato un incontro molto importante dove si è operata una sintesi di metà mandato. Ho trovato un gruppo molto unito e determinato anche in prospettiva delle sfide che ci aspettano sia a livello regionale che sul piano nazionale", ha dichiarato Licheri al termine della riunione. "Siamo tutti pronti alle primarie e alla battaglia contro questa destra che non perde occasione per umiliare i sardi".

L'incontro è arrivato dopo le tensioni nella trattativa per il rinnovo delle presidenze delle sei commissioni permanenti del Consiglio regionale. Il M5s ha rinunciato alla guida della quarta commissione, Governo del territorio, precedentemente presieduta da Roberto Li Gioi e passata a Salvatore Cau di Orizzonte Comune. I pentastellati hanno mantenuto invece la presidenza della terza commissione, Bilancio, con Alessandro Solinas. "Per esperienza dico che le trattative sulle commissioni lasciano sempre una scia di malumore, ma oggi ho trovato un gruppo compatto, già proiettato sul futuro dell'Isola e del Movimento", ha aggiunto Licheri.

Sulla riunione è intervenuto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Corrado Meloni, che ha annunciato un'interrogazione per chiedere alla presidente Todde di chiarire l'utilizzo degli uffici della Presidenza per il vertice del Movimento. "Quegli spazi appartengono ai sardi: non sono una disponibilità del partito della Presidente", ha dichiarato, chiedendo di precisare dove si sia svolto l'incontro, quale fosse la sua natura e a quale titolo sarebbero stati utilizzati gli uffici regionali. "Se confermato, ci troveremmo davanti all'ennesimo capolavoro del moralismo a geometria variabile", ha attaccato Meloni, che ha invitato i pentastellati a non utilizzare la Regione come un "hotel per cinquestelle".