Verifica conclusa e bando per il nuovo stadio di Cagliari in arrivo. Dopo tre mesi è terminato il lavoro della società esterna che dallo scorso agosto si è occupata del progetto definitivo relativo all'impianto che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant'Elia.

In serata è atteso in Comune il report che dovrebbe confermare l'appaltabilità dell'opera. La pubblicazione è attesa per i prossimi giorni. Da quel momento scatteranno i tre mesi per la ricezione delle candidature per la realizzazione dell'impianto.

Tra i partecipanti alla gara internazionale c'è naturalmente il Cagliari. Un'attesa di circa novanta giorni, ma in linea comunque con il cronoprogramma che prevede l'inizio dei lavori per il prossimo marzo con la demolizione del vecchio Sant'Elia.

La pubblicazione del bando riaccende anche la speranza di una possibile candidatura agli Europei del 2032. La Uefa ha già ricevuto i dossier e la sede di Cagliari c'è. Ma ora si tratta di superare le verifiche di conformità, che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale e 120 requisiti operativi (ad esempio, i servizi per i tifosi, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media e i broadcaster, la sicurezza e l'ospitalità).

Solo successivamente, la Federcalcio procederà all'indicazione delle cinque sedi ospitanti che andranno ad affiancarsi agli stadi della Turchia.