Avrebbe aggredito un'infermiera all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e per questo, un tunisino di 31 anni con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile durante la serata di ieri, mercoledì 21 maggio.

Durante la notte, il personale del pronto soccorso ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine a causa di un uomo agitato che si ribellava durante gli accertamenti medici, arrivando persino a colpire violentemente un'infermiera con un calcio alla schiena, facendola cadere contro un carrello dei farmaci.

I Carabinieri sono intervenuti prontamente per soccorrere il personale medico e hanno calmato e bloccato il 31enne, risultato poi positivo ai test per alcol e droghe. Dopo l'arresto, il sospettato è stato temporaneamente detenuto nelle camere di sicurezza e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa delle decisioni della magistratura.