Nella giornata di ieri, 21 maggio, si è svolta a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata nel porto di Cagliari in occasione della 14ª tappa del "Tour del Mediterraneo dell'Unità", la prima celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Gian Franco Saba, Ordinario Militare per l’Italia. La solenne liturgia ha rappresentato un evento di profondo significato spirituale e simbolico, celebrandosi su una delle navi più rappresentative della Marina Militare.

Alla cerimonia hanno preso parte le più alte autorità politiche, militari e religiose della Sardegna, testimoniando la forte sinergia tra istituzioni civili e militari. Durante l’omelia, Monsignor Saba ha sottolineato il profondo significato simbolico e umano della celebrazione: "La cultura dell’incontro, dell’accoglienza, il profondo rapporto con l’esperienza del viaggio della Vespucci ci parlano di vita. Sant’Agostino parlava del viaggio della vita come ricerca di una meta, e il mare ne è metafora. Tre sono le modalità di questo viaggio: andare per mare a vele issate, grazie al vento; andare a remi, con la nostra forza; e infine la navigazione che ci insegna Gesù, a bordo di una nave speciale che è la Chiesa. Simbolo di questa navigazione è rappresentato dal legno della Croce, segno del grande amore di Dio".

Nel corso della celebrazione, l’Ammiraglio di Divisione Enrico Pacioni, a capo del Comando Marittimo Autonomo Ovest, ha espresso il proprio ringraziamento a Monsignor Saba per la sua presenza e per aver scelto proprio Cagliari e la nave Vespucci come scenario della sua prima messa in veste di Pastore spirituale delle Forze Armate italiane. "Un gesto di grande valore simbolico e umano, ha sottolineato l’Ammiraglio Pacioni che rinsalda il legame tra la Marina, la comunità militare e quella civile, sotto il segno della spiritualità e dell’unità, la stessa unità che ha guidato la nave Vespucci nei cinque continenti e in oltre trenta Paesi, portando con sé la Croce del Signore come segno di fede e speranza universale".

L’evento si inserisce nel più ampio contesto del "Tour del Mediterraneo dell'Unità", un’iniziativa volta a promuovere la pace, il dialogo e la coesione tra i popoli del bacino mediterraneo attraverso simboli forti della tradizione navale e spirituale italiana.