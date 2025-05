Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e Rita Soddu dell'Agenzia del Demanio - Direzione regione Sardegna, si sono incontrati oggi al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari con il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, il direttore regionale Nicola Micele e il comandante provinciale Luca Manselli. L'incontro ha portato alla firma di un accordo tecnico-operativo cruciale: il trasferimento della Caserma dei Vigili del Fuoco, precedentemente di proprietà comunale, al Corpo stesso. Questa fase di dialogo rappresenta un momento chiave per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e affrontare insieme le sfide e le necessità operative del territorio. Tale iniziativa mira a consolidare la sicurezza locale e a potenziare la cooperazione tra enti pubblici e autorità locali.

“L’accordo di oggi fa parte di un percorso incardinato, grazie alla collaborazione tra istituzioni, nell’ambito del “Piano città”, con l’idea che il patrimonio pubblico possa essere messo a disposizione delle esigenze di ciascun ente. Con questa firma si va anche oltre la sola cessione dell’immobile, con la possibilità di ragionare su un’idea di sviluppo più ampia che riguardi la riqualificazione del luogo, l’accorpamento di diverse sedi e l’organizzazione di nuove aree per l’addestramento del personale”, ha spiegato Zedda.

Durante la cerimonia tenutasi questa mattina, giovedì 22 maggio, è stata dedicata l'Aula Magna del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari al Vigile Frontemaggi Cristoforo. Egli è nato il 26 maggio 1895 e ha perso la vita in servizio nel 1943 durante i bombardamenti sulla città, mentre stava aiutando i civili. Nel 1947 gli è stata conferita la Medaglia d'Argento al Valor civile in riconoscimento del suo coraggio.

“Esprimo prima di tutto un sincero ringraziamento per il lavoro svolto dal Corpo dei Vigili del Fuoco e per coloro che hanno dato la vita in contesti di guerra, come Cristoforo Frontemaggi, adoperandosi nel salvare vite altrui”, ha concluso il primo cittadino.