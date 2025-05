Un ulivo è stato piantato come simbolo di speranza e rinascita in memoria di Leonardo Zucca, il bambino di sei anni tragicamente scomparso a causa di un tumore. La scuola primaria di via Is Guadazzonis di Cagliari, facente parte dell'istituto comprensivo statale "Randaccio-Tuveri-Colombo-Don Milani", ha scelto questo gesto significativo per commemorare la vita del piccolo alunno, venuto a mancare lo scorso febbraio.

Durante una commovente cerimonia tenutasi ieri mattina, mercoledì 21 maggio, nel giardino della scuola frequentata da Leonardo, i suoi compagni hanno reso omaggio alla sua memoria leggendo pensieri dedicati a lui, riflettendo sul suo sorriso e carattere e condividendo momenti vissuti insieme tra i banchi di scuola.

Alla cerimonia erano presenti Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica Istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza del Comune di Cagliari, e Luisa Giua Marassi, assessora all'Ecologia Urbana, Ambiente e Verde Pubblico. Le due assessore hanno portato i saluti e il sostegno dell'Amministrazione comunale ai genitori e familiari di Leonardo, ai compagni di classe, agli insegnanti e alla preside che hanno accompagnato il bambino durante la sua battaglia contro la malattia sin dall'infanzia.

L'albero è stato piantato grazie al contributo generoso dell'associazione Cittadinanzattiva Sardegna, che ha donato l'ulivo alla scuola in ricordo di Leonardo, definendolo un giovane cittadino, e con il supporto del servizio Verde Pubblico del Comune di Cagliari.