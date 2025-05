"È sempre un buon giorno per donare. Facciamolo!". È questo lo slogan che la sezione Avis di Bonorva ha scelto per la giornata all’insegna della solidarietà, dell’amore nei confronti del prossimo, ma anche della convivialità e del divertimento, che si svolgerà domenica 25 maggio, a Rebeccu.

Il pittoresco borgo medievale situato a soli 6 chilometri da Bonorva ospiterà la raccolta di sangue promossa dalla sezione Avis di Bonorva, che avrà inizio alle ore 8. Dopo la donazione, i partecipanti potranno godersi un pranzo collettivo, seguito da una piacevole passeggiata, intrattenimento musicale e giochi.

La giornata, organizzata dalla sezione Avis di Bonorva in collaborazione con i Fedales 75, la Pro loco e il Comune di Bonorva, vedrà la partecipazione non solo dei donatori Avis, ma anche di numerose famiglie con bambini desiderosi di trascorrere del tempo all'aria aperta nel suggestivo borgo circondato dal verde e da importanti siti archeologici, per un'indimenticabile giornata immersi nel verde e all'insegna del bene sociale.