"Un risultato concreto per tutto il Nuorese. La sanità territoriale si rafforza, con risposte reali per le persone più fragili". Con queste parole, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Lara Serra, commenta la decisione della Giunta regionale di approvare un finanziamento di oltre 5 milioni di euro per la costruzione di una Residenza Sanitaria Assistenziale pubblica a Oliena, destinata a pazienti cronici e non autosufficienti.

Il progetto, che richiede un investimento totale di quasi 7 milioni di euro, come spiega la consigliera, è il risultato di un impegno istituzionale costruito con determinazione e attenzione alle necessità del territorio. L'approvazione in Giunta, nell'ambito della revisione del Fondo di rotazione e del FSC, fa seguito alla precedente assegnazione di 800 mila euro con l'approvazione dell'ultima Legge di Stabilità regionale, promossa dal Movimento 5 Stelle, che ha fortemente sostenuto la realizzazione della RSA pubblica nel Comune di Oliena.

"In Sardegna, il 24% della popolazione ha un’età superiore ai 65 anni, un dato che si inserisce in un contesto demografico caratterizzato da un’aspettativa di vita tra le più elevate in Europa. In questo scenario, è fondamentale potenziare i servizi di assistenza continuativa, soprattutto nei territori dell’interno dove le difficoltà di accesso alle cure sono maggiori. In linea con il Programma Regionale di Sviluppo 2024–2029, riteniamo prioritario rafforzare i servizi per i soggetti più fragili, garantendo cure più vicine e accessibili, soprattutto nelle aree a rischio isolamento", sottolinea Serra.

A Oliena sorgerà quindi una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per offrire ospitalità, cure mediche, riabilitazione e integrazione sociale a individui con malattie croniche o disabilità che non possono essere assistiti a casa e non richiedono ricovero ospedaliero o riabilitazione intensiva.

"Esprimo un sentito ringraziamento alla Presidente Alessandra Todde, all’Assessore alla Sanità Armando Bartolazzi e alle strutture amministrative che con loro hanno fornito un contributo determinante nel portare avanti questa misura con visione e concretezza. Questa RSA – prosegue la consigliera – rappresenta una risposta strutturale per tutto il Nuorese. È un segnale forte: la sanità pubblica può e deve essere vicina ai cittadini, ovunque si trovino".