Tre contenitori, due da 1000 litri ciascuno di plastica tipo "bulk" e uno da circa 20 litri contenente rifiuti liquidi tra cui circa 1500 litri di oli esausti provenienti dalle lavorazioni sui natanti e dalle acque di sentina delle imbarcazioni, e rifiuti liquidi ancora non classificati, sono stati scoperti dai carabinieri forestali del Posto Fisso di Caprera, dipendenti dal Centro Anticrimine Natura di Cagliari, all'interno di un cortile condominiale nel comune di La Maddalena.

Dopo le indagini, i militari sono riusciti a identificare il responsabile e a confermare che lo stoccaggio era illegale poiché avveniva senza le autorizzazioni necessarie per la corretta gestione dei rifiuti, come prescritto dalla legge, mettendo così in grave pericolo l'ambiente e la sicurezza pubblica.

È stata quindi presentata un'accusa di gestione illegale di rifiuti contro l'imprenditore maddalenino, presunto responsabile, e i rifiuti insieme ai relativi contenitori sono stati sequestrati penalmente, convalidato dall'Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania.